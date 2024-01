Festival Baule d’Airs Concert Meute Baule, dimanche 19 mai 2024.

La fanfare MEUTE sera présente au festival Baule d’Airs !

Pour la 17e édition du festival, placée sous le signe de l’électro, Baule d’Airs à l’honneur d’accueillir et de recevoir sur sa scène 11 musiciens qui ont révolutionné le genre de la fanfare MEUTE ! Ces Hambourgeois à la renommée internationale font une escale à Baule dans leur tournée européenne.

Non, vous ne rêvez pas, entre Berlin et Madrid, durant leur tournée européenne, la fanfare passera et surtout s’arrêtera sur la grande scène du festival Baule d’Airs, le dimanche 19 mai, à partir de 20h30.

Information TRÈS importante les places sont limitées (vente exclusivement en ligne).33 EUR.

Chapiteau de L’Embouchure

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire bauledairs@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 20:30:00

fin : 2024-05-19 23:59:00



