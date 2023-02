Festival Batt Fest Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès Venez vivre une expérience inoubliable sur le lieu du Festival « Batt Fest ». Qui dit Batt’Fest, dit Big Funk Brass – BFB, le groupe à ne pas manquer ! Section cuivre et rythmique implacable ! Leurs personnalités complémentaires offrent un rendu explosif en forme de bouquet artistique aux notes cuivrées Jazz, Groove et Funk donnant au public une furieuse envie de se lâcher. Ils seront fraîchement sortie de résidence pour notre évènement avec des bagages pleins de nouveauté ! Venez nombreux, ils vont vous électriser ! Convivialité, partage et passion pour la richesse musicale éclectique seront de vigueur. Le tout accompagné d’un pôle restauration. La Batterie fanfare du Coglais à Saint Germain en Coglès sera heureuse de vous accueillir. mickaeljulien@hotmail.com +33 6 71 72 90 64 Saint-Germain-en-Coglès

