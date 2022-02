FESTIVAL BASTID’OC : Balesti Rampieux Rampieux Catégories d’évènement: Dordogne

Rampieux

2022-03-05 – 2022-03-05

Rampieux Dordogne Rampieux EUR 10 10 PREMIERE PARTIE :

“Balesti” avec les spécialistes du genre du Bal Trad. CASTANHA E VINOBEL de l’Aude. DEUXIEME PARTIE :

Rampieux

