FESTIVAL BASTID’OC : Adar Beaumontois en Périgord, 4 mars 2022, Beaumontois en Périgord.

FESTIVAL BASTID’OC : Adar Collège Léo Testut 5 place du 8 mai 1945 Beaumontois en Périgord

2022-03-04 – 2022-03-04 Collège Léo Testut 5 place du 8 mai 1945

Beaumontois en Périgord Dordogne

EUR 10 10 A l’occasion du festival bastid’oc, venez découvrir et écouter le duo ADAR (Arnaud Bibonne et Maider Martineau). Originaire du Béarn et du Pays Basque ils se produiront en concert et présenteront les instruments Oc qu’ils utilisent et les Voix de leur groupe.

Rendez-vous au Collège de Beaumont du Périgord où 2 séances seront proposées (14H00 et 15H00).

Réservation obligatoire selon place disponible au 06.80.32.73.95.

Entrée : 10 €

A l’occasion du festival bastid’oc, venez découvrir et écouter le duo ADAR (Arnaud Bibonne et Maider Martineau). Originaire du Béarn et du Pays Basque ils se produiront en concert et présenteront les instruments Oc qu’ils utilisent et les Voix de leur groupe.

Rendez-vous au Collège de Beaumont du Périgord où 2 séances seront proposées (14H00 et 15H00).

Réservation obligatoire selon place disponible au 06.80.32.73.95.

Entrée : 10 €

A l’occasion du festival bastid’oc, venez découvrir et écouter le duo ADAR (Arnaud Bibonne et Maider Martineau). Originaire du Béarn et du Pays Basque ils se produiront en concert et présenteront les instruments Oc qu’ils utilisent et les Voix de leur groupe.

Rendez-vous au Collège de Beaumont du Périgord où 2 séances seront proposées (14H00 et 15H00).

Réservation obligatoire selon place disponible au 06.80.32.73.95.

Entrée : 10 €

https://www.metive.org/evenement-detail-creer-diffuser/duo-adar.html

Collège Léo Testut 5 place du 8 mai 1945 Beaumontois en Périgord

dernière mise à jour : 2022-02-24 par