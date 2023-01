Festival Basses Fréquences Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Tout comme les basses fréquences non perceptibles par l’oreille humaine, l’équipe Parea va vous dévoiler des lieux symboliques de la ville d’Aix sous le prisme des musiques électroniques ! Des expériences sensorielles dans des lieux hors du commun et avec une vingtaine d’artistes. Cette première édition du Festival, mêlant musiques électroniques et performances, se déroule sur 4 jours.



Jour 1, le 2 mars de 19h à 23h30 au Musée Granet

• Dub striker – House / Deep House – https://soundcloud.com/dub-striker

• Le Mac (collectif La Fièvre) – Techno / Acid Techno –



Jour 2, le 3 mars de 20h30 à minuit, à La Manufacture

• TTristana – Live

• CaïnوMuchi – Live

• Feroui – Ambiant

• Les Filles de Mnémosyne ft. Folco – Live



Jour 3, le 4 mars de 20h à 3h au 6MIC

• UK Bass Music

• Breakbeat / House / Acid / Techno

• RAVL – Techno / Breakbeat

• Sabb – Techno / Progressive Techno

• 42L – Breakbeat / House / Acid / Techno

• Tremplin De La Techno à Marseille



Jour 4, le 5 mars de 13h30 à 17h30, Parade musicale du centre ville (gratuit)

• Douce Soeur – Afrobeat / Dancehall / Reaggaton

• Curtis – House / Acid House. Le Festival Basses Fréquences est un festival de musiques électroniques et de performances dans des lieux atypiques d’Aix-en-Provence ! Un format ambitieux et surprenant, encore jamais vu dans la ville aux mille fontaines. Organisateur d’événements divers Aix-en-Provence

