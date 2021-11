Festival Basse-cour Poulainville, 25 novembre 2021, Poulainville.

Festival Basse-cour Poulainville

2021-11-25 – 2021-11-26

Poulainville Somme Poulainville

15 Deux ans et demi. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la dernière édition du festival Basse-Cour. Autant dire qu’après ces multiples reports, nous avons hâte de vous accueillir pour cette huitième édition. Depuis tant de mois qu’on touche

du bois, cette fois on y croit.

Pimpante, l’affiche concoctée jadis reprend ses couleurs. Pas volée, cette volée de plumes. On vous promet des envolées,

des spectacles enlevés, des artistes véloces et prolixes, des envies folles, des billevesées, de la joie et du partage renouvelés.

Une édition certes allégée et adaptée au contexte, mais riche de cet essentiel : l’amour du spectacle vivant, des propositions riches et éclectiques, venues de multiples horizons artistiques. Théâtre, musique, poésie sont au rendez-vous.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Kamini, le samedi soir, et de nombreux artistes qui ont envie de s’embarquer avec nous dans cette aventure préparée depuis deux ans.

Vous pourrez aussi découvrir une exposition des affiches de Philippe Leroy, qui signe aussi celle de ce festival.

Nous finirons par une après-midi familiale le dimanche, avec des mots, des chansons et des images plein les mirettes, comme autant d’invitations à retrouver la douceur du ralentissement, les délicieux vertiges du temps perdu et l’urgente nécessité de ces moments futiles et fugaces…

Deux ans et demi. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la dernière édition du festival Basse-Cour. Autant dire qu’après ces multiples reports, nous avons hâte de vous accueillir pour cette huitième édition. Depuis tant de mois qu’on touche

du bois, cette fois on y croit.

Pimpante, l’affiche concoctée jadis reprend ses couleurs. Pas volée, cette volée de plumes. On vous promet des envolées,

des spectacles enlevés, des artistes véloces et prolixes, des envies folles, des billevesées, de la joie et du partage renouvelés.

Une édition certes allégée et adaptée au contexte, mais riche de cet essentiel : l’amour du spectacle vivant, des propositions riches et éclectiques, venues de multiples horizons artistiques. Théâtre, musique, poésie sont au rendez-vous.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Kamini, le samedi soir, et de nombreux artistes qui ont envie de s’embarquer avec nous dans cette aventure préparée depuis deux ans.

Vous pourrez aussi découvrir une exposition des affiches de Philippe Leroy, qui signe aussi celle de ce festival.

Nous finirons par une après-midi familiale le dimanche, avec des mots, des chansons et des images plein les mirettes, comme autant d’invitations à retrouver la douceur du ralentissement, les délicieux vertiges du temps perdu et l’urgente nécessité de ces moments futiles et fugaces…

compagnielepoulailler@yahoo.fr +33 7 87 60 68 97 https://www.cielepoulailler.com/le-festival-c16h1

Deux ans et demi. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la dernière édition du festival Basse-Cour. Autant dire qu’après ces multiples reports, nous avons hâte de vous accueillir pour cette huitième édition. Depuis tant de mois qu’on touche

du bois, cette fois on y croit.

Pimpante, l’affiche concoctée jadis reprend ses couleurs. Pas volée, cette volée de plumes. On vous promet des envolées,

des spectacles enlevés, des artistes véloces et prolixes, des envies folles, des billevesées, de la joie et du partage renouvelés.

Une édition certes allégée et adaptée au contexte, mais riche de cet essentiel : l’amour du spectacle vivant, des propositions riches et éclectiques, venues de multiples horizons artistiques. Théâtre, musique, poésie sont au rendez-vous.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Kamini, le samedi soir, et de nombreux artistes qui ont envie de s’embarquer avec nous dans cette aventure préparée depuis deux ans.

Vous pourrez aussi découvrir une exposition des affiches de Philippe Leroy, qui signe aussi celle de ce festival.

Nous finirons par une après-midi familiale le dimanche, avec des mots, des chansons et des images plein les mirettes, comme autant d’invitations à retrouver la douceur du ralentissement, les délicieux vertiges du temps perdu et l’urgente nécessité de ces moments futiles et fugaces…

Droits réservés

Poulainville

dernière mise à jour : 2021-11-15 par