2023-06-03 – 2023-06-10

Hautes-Pyrénées Bordères-sur-l’Échez L’Ecole de cirque Passing vous invite à son traditionnel Barakacirq ! Programmation en cours / Plus d’infos et tarifs à venir… Buvette et petite restauration sur place

Réservation conseillée à l’Ecole de cirque (par mail)

Adresse utile : Le Lien 23 route de Peu 65420 Ibos cirque@passing65.fr +33 6 77 27 17 16

