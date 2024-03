Festival Baraka fait son bistrot 2nde édition Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure, mercredi 10 juillet 2024.

QUOI ???? Baraka et le Bistrot Saint Jean remettent le couvert ?!

Rendez-vous pour une deuxième édition du Festival Baraka fait son Bistrot !

Tu peux bloquer la date et poser tes vacances d’été!!! Encore mieux que la dernière ! On va être vraiment trop bien !!!

PROGRAMMATION COMPLETE A VENIR. .

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-14

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@bistrot-st-jean.fr

