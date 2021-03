Festival Bang Bang au château Le Brossay, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Renac.

Festival Bang Bang au château Le Brossay 2021-07-09 10:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Renac Ille-et-Vilaine Renac

Ce fut une année difficile. Si Covid détermine que cet événement ne peut pas avoir lieu, nous allons simplement le déplacer plus tard dans l’année sur tous les plans en place. Nous avons décidé que nous avions tous besoin d’un événement pour regarder vers l’avenir aussi et nous avons l’intention de faire sourire les gens, de soutenir la communauté locale, de collecter un peu d’argent pour la restauration de ce bâtiment historique.

Le château se trouve niché derrière les arbres à Renac. Il subit une rénovation majeure et demande beaucoup d’amour, de travail acharné, de soutien et d’argent. Ce château magique situé dans ses 12 hectares de parcs mérite d’être vu de tous et quoi de mieux que d’organiser un festival d’été spécial pour célébrer les époques révolues.

Un accueil chaleureux est à prévoir lors du lancement du Festival Bang Bang annuel de 3 jours au château. Tous les clubs de voitures anciennes (avant 1990 sauf excentriques), les particuliers et les curieux sont encouragés à venir.

Avec la sécurité en place, nous pouvons accueillir le camping sur place.

Sur l’offre : le classique, les formes de transport étranges et merveilleuses (autant que nous pouvons en attirer), zones VIP, musique en direct, restauration artisanale, exposition d’art, ballon à air captif pour les photos, promenades à poney et bien plus encore… Ce sera l’occasion de mettre en valeur vos talents.

Les jours 2 et 3 comprendront également un grand vide grenier auto / vintage et antiquité.

Un code vestimentaire vintage (bien que non obligatoire) ajoutera au plaisir et mènera à des prix.

Consultez notre page Facebook @lebrossay pour plus d’infos !

contact@lebrossay.fr http://www.lebrossay.fr/

