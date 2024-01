Festival Banff2024 Pathé Rennes Rennes, mercredi 27 mars 2024.

Festival Banff2024 Pathé Rennes Rennes Mercredi 27 mars, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-27 20:00

Fin : 2024-03-27 23:30

La tournée française du Festival Banff est de retour en mars prochain avec 6 nouveaux films d’aventure et de sport outdoor sur grand écran ! Mercredi 27 mars, 20h00 1

La tournée française du Festival Banff est de retour en mars prochain avec 6 nouveaux films d’aventure et de sport outdoor sur grand écran !

Au programme de chaque soirée : une expédition ski & snowboard au Kirghizistan, du VTT dans l’ouest canadien, du base-jump au Pakistan, la première traversée nord-sud du Canada en ski nordique, canoë et vélo, de l’escalade dans la Sierra Nevada, et une première mondiale : du ski de fond en tandem.

Les personnages de ces films vous inspireront par leur ténacité, leur audace, leur humour et leur grande humanité.

Préparez-vous pour 3h de dépaysement !

Trailer : https://bit.ly/banff-24-Trailer

Découvrez les films du programme : https://www.banff.fr/films-2024/

Dates et billets : https://www.banff.fr/billetterie/

Tous les films (VO et VF) sont sous-titrés en français et accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes.

⇨ Projection de 20h à 23h15, entracte vers 21h15 avec TIRAGE AU SORT DE CADEAUX

⇨ Prix de la place 17€ – pack de 5 places à 68€ soit 20% de réduction (attention : quantité limitée par projection).

Le festival de Banff a lieu chaque automne au cœur des Rocheuses canadiennes et rassemble les meilleurs films de sport outdoor, culture et environnement, et ce depuis 1976. Plus de 400 films sont soumis, une centaine sont projetés durant les 9 jours de festivités, puis une sélection des meilleurs prend la route, la mer ou les airs pour être vue dans plus de 40 pays, du Japon à l’Antarctique, du Chili à l’Alaska, en passant bien sûr par la France.

Pathé Rennes 2 Rue Yvonne Jean-Haffen, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine