FESTIVAL BANFF CINEMA PATHÉ WILSON Toulouse, mardi 12 mars 2024.

Toulouse, mardi 12 mars 2024.

FESTIVAL BANFF CINEMA PATHÉ WILSON Toulouse Haute-Garonne

La tournée française du Festival Banff est de retour avec 6 nouveaux films d’aventure et de sport outdoor sur grand écran !

Au programme de chaque soirée une expédition ski & snowboard au Kirghizistan, du VTT dans l’ouest canadien, du base-jump au Pakistan, la première traversée nord-sud du Canada en ski nordique, canoë et vélo, de l’escalade dans la Sierra Nevada, et une première mondiale du ski de fond en tandem.

Les personnages de ces films vous inspireront par leur ténacité, leur audace, leur humour et leur grande humanité. Préparez-vous pour 3h de dépaysement !

Découvrez en détail les films du programme sur le site internet suivant www.banff.fr/films-2024

Tous les films (VO et VF) sont sous-titrés en français et accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes.17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12 23:15:00

CINEMA PATHÉ WILSON 3 Place du Président Thomas Wilson

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

