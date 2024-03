Festival Bandol Céramique – Marché potier Quai du port Bandol, dimanche 31 mars 2024.

Festival Bandol Céramique – Marché potier Quai du port Bandol 31 mars et 1 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-31 09:00

Fin : 2024-04-01 19:00

Marché artisanal, céramique et poterie 31 mars et 1 avril 1

https://www.terresdeprovence.org/bandol

C’est l’événement incontournable du printemps et ce depuis plus de 30 ans !

Il permet au public de découvrir sur le quai du port, près de 70 stands de professionnels où toutes les techniques de la céramique contemporaine sont représentées : porcelaine, faïences, grès, terres vernissées, et bien d’autres.

Allant de la sculpture à l’objet nécessaire au quotidien, le marché est l’un des plus important du Var. Le nombre d’exposants souhaitant participer ne cesse d’augmenter d’année en année, ils viennent de Belgique, d’Espagne, d’Allemagne, d’Angleterre et de toute la France.

Le Marché des Potiers et céramistes de Bandol c’est également la mise en valeur de céramistes au sein du Carré des Nouveaux Ateliers. La commune de Bandol offre à six potiers installés depuis moins de 2 ans ou en cours d’installation la possibilité de présenter leur travail, encourageant ainsi la jeune création. L’an prochain, ils seront à nouveau invités sur le marché mais dans la cour des grands.

Pendant 2 jours le public trouvera également le stand Solargil, entreprise de matériaux et matériels céramique, qui soutient depuis des années le Printemps des Potiers, et qui depuis 2017 a décidé de renforcer ce partenariat en créant le « Prix Solargil » en biennale.

Sur inscription préalable, les enfants pourront s’essayer au tournage et au modelage, conseillés par des animateurs.

Un stand démonstration permettra à un spécialiste de présenter la technique toujours fascinante du tour ; enfin une “librairie documentation“ sera à la disposition des amateurs de beaux livres et de revues spécialisées.

Quai du port Quai du port Bandol L’Escourche Bandol 83150 Var