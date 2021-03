Saint-Léonard-de-Noblat Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Festival Bande de Bulles Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

5e festival de bandes dessinées « Bande de Bulles » organisé dans la ville historique de Saint-Leonard de Noblat . Venez retrouver les auteurs en dédicace, notamment Fabrice MEDDOUR, le président d’honneur, auteur de l’affiche du festival (dont le thème récurrent est la collégiale), Aurélien MORINIERE (auteur du fabuleux Homme-Bouc) et d’autres, dans une ambiance familiale et détendue placée dans un cadre idyllique. ([[http://www.bande-de-bulles.fr/](http://www.bande-de-bulles.fr/)](http://www.bande-de-bulles.fr/))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Espace Denis Dussoubs Adresse Rue Roger Salengro 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-Noblat