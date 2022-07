Festival Bandafolie’s – Bandafoulées, concerts, bodega Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe, 15 juillet 2022, Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe.

2022-07-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-15 23:59:00 23:59:00

Vendredi 15 juillet dans le bourg et stade des châtaigniers. Entrée sur le site du stade 5 €. Comité organisateur des Bandafolie’s (06 67 98 35 07) se réserve le droit de modifier jusqu’au dernier moment cette programmation.

Dans le bourg : 18h animation des terrasses des cafés par les bandas ; 19h30 Bandafoulées de 8 km avec 60% de chemin sur un nouveau circuit dans et autour du bourg animées par les fanfares de rue et organisées en collaboration avec Limoges Mud-Run Club (renseignements et inscriptions www.bandafolies.com). Stade des châtaigniers : 20h grillades-party animée par les bandas ; 22h concert des 25 ans avec le groupe The World of Queen (le plus grand tribute français du groupe Queen, du 100% tubes et du 100% live) ; 23h30 bodega live animée par les bandas ; 2h à la bodega nuit festive animée par Clem’s, le DJ des Bandafolie’s.

