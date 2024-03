FESTIVAL BANASSAC BLUES – ASSOCIATION FRANCE ETATS UNIS Banassac-Canilhac, samedi 10 août 2024.

FESTIVAL BANASSAC BLUES – ASSOCIATION FRANCE ETATS UNIS Banassac-Canilhac Lozère

Rendez vous au centre village de Banassac pour le Festival « Banassac Blues » organisé par l’association France/Etats-Unis et le comité des fêtes. Retrouvez tout au long de la journée et de la soirée des concerts de Blues ainsi qu’une scène ouverte.

Programmation à venir….

Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/assosciation-france-etats-unis-de-lozere/evenements/festival-banassac-blues

Food-truck sur place. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-10

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie afeulozere@gmail.com

