Festival BAM ! Paimpol, 20 mai 2022, Paimpol.

Festival BAM ! Rue de Beauport Beauport/La Sirène/L’Image qui parle Paimpol

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-22 Rue de Beauport Beauport/La Sirène/L’Image qui parle

Paimpol Côtes d’Armor

L’abbaye de Beauport, le centre culturel La Sirène et L’image qui parle s’associent pour proposer une seconde édition à ce festival imaginé en commun à Paimpol. Pépites dénichées en Bretagne et ailleurs, mélange des styles et des époques, expérimentations sonores : le festival BAM ! se joue des particularités de ces trois lieux culturels, en les dévoilant par le prisme de la musique et du spectacle vivant.

https://abbayebeauport.com/fr.html

L’abbaye de Beauport, le centre culturel La Sirène et L’image qui parle s’associent pour proposer une seconde édition à ce festival imaginé en commun à Paimpol. Pépites dénichées en Bretagne et ailleurs, mélange des styles et des époques, expérimentations sonores : le festival BAM ! se joue des particularités de ces trois lieux culturels, en les dévoilant par le prisme de la musique et du spectacle vivant.

Rue de Beauport Beauport/La Sirène/L’Image qui parle Paimpol

dernière mise à jour : 2022-05-05 par