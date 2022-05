Festival – Balaviris Eymoutiers, 3 juin 2022, Eymoutiers.

Rdv, vendredi 3 et samedi 4 juin, 20h à 3h, à la Salle Polyvalente d’Eymoutiers. 15€/adultes/soir, Pass 2 jours 25€, gratuit/-12ans. Billetterie : www.lesbringuebalants.fr

Le festival Balaviris aura lieu les 3 et 4 Juin 2022 à Eymoutiers. Ce festival rassemble musique traditionnelles et néo-tradition (France et Europe), ainsi que toutes les générations autour de la danse et de la convivialité. Lors de ce week-end des groupes de renommés nationale (et plus) se succèdent lors des deux soirées de bals à la salle des fêtes. Le samedi, des animations, un marché d’artisans, une scène découverte et un bal gratuit seront proposés tout au long de la journée, ainsi que des stages de danse et d’instruments.

Bref, un week-end de découvertes musicales, de partage et de rencontres au cœur du Limousin.

