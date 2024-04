Festival Balad’Oc Sala Latreille (Tula) Tulle, samedi 1 juin 2024.

Festival Balad’Oc Bal, contes, conferéncias, visitas Samedi 1 juin, 18h00 Sala Latreille (Tula)

Le 31 : Cité de l’accordéon :

10h00 Visite du parcours : Mémoires de la Manu –

Médiathèque de 16h30 à 21h : Soirée ateliers occitans du Lot (Olt) de Dordogne et de Corrèze, contes et chansons

1er Juin Cité de l’accordéon :

10h00 plateau radio coordonné par Bram FM

Parvis de la Cité de l’accordéon – 14h30 : visite de la cité de l’accordéon et des patrimoines

15h30 : conférence musicale avec Auvergnatus, salle de réception

Salle Latreille haut : 18h00 Bal d’initiation

19h00 petite restauration sur place

21h00 : Bal Auvergnatus entrée : 10 €

Sala Latreille (Tula) Imp. Latreille, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine

occitan