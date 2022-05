Festival – Baie des Arts Langueux, 14 mai 2022, Langueux.

Festival – Baie des Arts Langueux

2022-05-14 – 2022-05-22

Langueux Côtes d’Armor

Dedans, dehors, ici et là, des artistes costarmoricains montrent leur talent. Ils vous invitent à voir leur travail, à les rencontrer, à partager leur art.

En ville, aux Grèves, à Boutdeville dans des wagons, à la Briqueterie ou dans la nouvelle galerie de « la Ruche des Arts », dans les commerces, expositions, installations, vidéos, concerts, ateliers, vont animer la vie langueusienne.

Une vingtaine d’artistes sont conviés à participer à cette première édition du festival « Baie des Arts »

– 15 artistes plasticiens, plus des musiciens, des choristes et des slameurs

– 6 lieux d’expositions (intérieur et extérieur) sur la commune de Langueux

– 14 animations (ateliers, démonstrations, concerts…)

http://www.langueuxbaiedesarts.sitew.fr/

