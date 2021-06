Langueux Langueux Côtes-d'Armor, Langueux Festival Baie des Arts à Langueux Langueux Langueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langueux

Festival Baie des Arts à Langueux Langueux, 18 juin 2021-18 juin 2021, Langueux. Festival Baie des Arts à Langueux 2021-06-18 – 2021-07-11

Langueux Côtes d’Armor Langueux Dedans, dehors, ici et là, des artistes costarmoricains montrent leur talent. Ils vous invitent à voir leur travail, à les rencontrer, à partager leur art.

En ville, aux Grèves, à Boutdeville dans des wagons, à la Briqueterie ou dans la nouvelle galerie de « la Ruche des Arts », dans les commerces, expositions, installations, vidéos, concerts, ateliers, vont animer la vie langueusienne.

Une vingtaine d’artistes sont conviés à participer à cette première édition du festival « Baie des Arts » http://www.langueuxbaiedesarts.sitew.fr/ Dedans, dehors, ici et là, des artistes costarmoricains montrent leur talent. Ils vous invitent à voir leur travail, à les rencontrer, à partager leur art.

En ville, aux Grèves, à Boutdeville dans des wagons, à la Briqueterie ou dans la nouvelle galerie de « la Ruche des Arts », dans les commerces, expositions, installations, vidéos, concerts, ateliers, vont animer la vie langueusienne.

Une vingtaine d’artistes sont conviés à participer à cette première édition du festival « Baie des Arts » Visuel libre de droit

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Langueux Étiquettes évènement : Autres Lieu Langueux Adresse Ville Langueux lieuville 48.49489#-2.71568