Festival Bach : In Caelis

2022-08-04 – 2022-08-04

Les amis de l’orgue présente ln Caelis à l’église de Belvès à 21h :

Le Quintette in Caelis a pour vocation de communiquer son enthousiasme aux plus jeunes pour la musique et les instruments de la famille des cuivres sous forme d’échanges. Un concert où se mêlent sérieux et d’humour avec pour socle la bonne humeur et la richesse musicale que peuvent apporter les cuivres.

