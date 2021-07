Pontaumur Pontaumur Pontaumur, Puy-de-Dôme Festival Bach en Combrailles – Récital Pierre Hantaï Pontaumur Pontaumur Catégories d’évènement: Pontaumur

Puy-de-Dôme

2021-08-13 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-13 22:30:00 22:30:00

Pontaumur Puy-de-Dôme Pontaumur EUR 15 25 Un programme 100% Bach, avec un des clavecinistes parmi les plus remarquables. reservations@bachencombrailles.com +33 4 73 79 91 10 https://www.bachencombrailles.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Pontaumur