Festival Bach en Combrailles – Nuit de l’orgue Pontaumur Pontaumur Catégories d’évènement: Pontaumur

Puy-de-Dôme

Festival Bach en Combrailles – Nuit de l’orgue Pontaumur, 11 août 2022, Pontaumur. Festival Bach en Combrailles – Nuit de l’orgue Église Le Bourg Pontaumur

2022-08-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-11 22:30:00 22:30:00 Église Le Bourg

Pontaumur Puy-de-Dôme Pontaumur EUR Intégrale des quarante-six chorals de l’Orgelbüchlein « Petit-Livre d’orgue ».

Anne-Gaëlle Chanon grandorgue, Alain Carré récitant avec la participation du Chœur régional d’Auvergne. reservations@bachencombrailles.com +33 4 73 79 91 10 https://www.bachencombrailles.com/ Église Le Bourg Pontaumur

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pontaumur, Puy-de-Dôme Autres Lieu Pontaumur Adresse Église Le Bourg Ville Pontaumur lieuville Église Le Bourg Pontaumur Departement Puy-de-Dôme

Pontaumur Pontaumur Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontaumur/

Festival Bach en Combrailles – Nuit de l’orgue Pontaumur 2022-08-11 was last modified: by Festival Bach en Combrailles – Nuit de l’orgue Pontaumur Pontaumur 11 août 2022 Pontaumur Puy-de-Dôme

Pontaumur Puy-de-Dôme