Festival Bach en Combrailles – Londres 1765 à la Bach-Abel Society Herment Herment Catégories d’évènement: Herment

Puy-de-Dôme

Festival Bach en Combrailles – Londres 1765 à la Bach-Abel Society Herment, 9 août 2022, Herment. Festival Bach en Combrailles – Londres 1765 à la Bach-Abel Society Herment

2022-08-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-09 22:30:00 22:30:00

Herment Puy-de-Dôme Herment EUR Ensemble Les Ombres Fiona McGown mezzo-soprano, Théotime Langlois de Swarte violon, Sylvain Sartre flûte traversière, Margaux Blanchard basse de viole, Philippe Grisvard pianoforte. Œuvres de Bach, Abel, Haydn, Schröter. resrvations@bachencombrailles.com +33 4 73 79 91 10 https://www.bachencombrailles.com/ Herment

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Herment, Puy-de-Dôme Autres Lieu Herment Adresse Ville Herment lieuville Herment Departement Puy-de-Dôme

Herment Herment Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herment/

Festival Bach en Combrailles – Londres 1765 à la Bach-Abel Society Herment 2022-08-09 was last modified: by Festival Bach en Combrailles – Londres 1765 à la Bach-Abel Society Herment Herment 9 août 2022 Herment Puy-de-Dôme

Herment Puy-de-Dôme