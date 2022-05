Festival Bach en Combrailles – Café Bach

Festival Bach en Combrailles – Café Bach, 13 août 2022, . Festival Bach en Combrailles – Café Bach

2022-08-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-13 11:00:00 11:00:00 Présentation du concert de clôture. Avec Lionel Meunier, directeur musical de vox luminis et Vincent Morel directeur artistique du festival. Exploration et présentation des œuvres du concert de clôture. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville