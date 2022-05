Festival Bach en Combrailles – Café Bach

Festival Bach en Combrailles – Café Bach, 10 août 2022, . Festival Bach en Combrailles – Café Bach

2022-08-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-10 11:00:00 11:00:00 Avec Philippe Venturini, directeur de la rédaction de classica. Une histoire de l’interprétation des cantates de Bach à travers plus de cinquante ans de discographie et présentation des cantates données au concert du soir. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville