Les Ancizes-Comps Les Ancizes-Comps Les Ancizes-Comps, Puy-de-Dôme Festival Bach en Combrailles – Arverne Brass Quintet Les Ancizes-Comps Les Ancizes-Comps Catégories d’évènement: Les Ancizes-Comps

Puy-de-Dôme

Festival Bach en Combrailles – Arverne Brass Quintet Les Ancizes-Comps, 14 août 2021, Les Ancizes-Comps. Festival Bach en Combrailles – Arverne Brass Quintet 2021-08-14 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-14 17:00:00 17:00:00 Cinéma La Viouze Avenue de la Gare

Les Ancizes-Comps Puy-de-Dôme Les Ancizes-Comps EUR 15 Spectacle Bach is Back ! Venez assister à la finale du prestigieux Concours Annuel d’Interprétation de l’Illustre Académie Musicale Franco-Allemande des Amis Fidèles et Dévoués de Johann Sebastian Bach… dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Les Ancizes-Comps, Puy-de-Dôme Autres Lieu Les Ancizes-Comps Adresse Cinéma La Viouze Avenue de la Gare Ville Les Ancizes-Comps lieuville 45.93119#2.83187