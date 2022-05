Festival Bach en Combrailles – Actus Tragicus Pontaumur Pontaumur Catégories d’évènement: Pontaumur

Puy-de-Dôme

Festival Bach en Combrailles – Actus Tragicus Pontaumur, 8 août 2022, Pontaumur. Festival Bach en Combrailles – Actus Tragicus Église Le Bourg Pontaumur

2022-08-08 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-08 22:30:00 22:30:00 Église Le Bourg

Pontaumur Puy-de-Dôme EUR Matthieu Boutineau orgue Sébastien Daucé direction Bach, cantate BWV 106 Actus Tragicus Buxtehude, Membra Jesu Nostri & oeuvres d’orgue. Église Le Bourg Pontaumur

