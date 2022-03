Festival Babel Minots: UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU – Gurvan Loudoux et Amadou Diao HangArt, 26 mars 2022, Marseille.

Festival Babel Minots: UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU – Gurvan Loudoux et Amadou Diao

le samedi 26 mars à HangArt

UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU – Gurvan Loudoux et Amadou Diao Le Hangart – 9H30 / 10H30 Gratuit – Tout Public / Pro – De 0 à 3 ans Le quotidien d’un village du Burkina dépeint aux rythmes électro-mandingues Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs… Une journée à Takalédougou évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé. L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambiant nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix petits et grands événements de la vie des habitants. La scénographie minimaliste, reprenant des motifs tribaux et mise en valeur par la lumière noire, accentue cette sensation d’immersion. Pour initier un dialogue musical, les deux musiciens ont imaginé des objets sonores facilement manipulables par les plus petits et qui leur permettent d’expérimenter la fabrication du son. Tout autour d’eux, des masques et sculptures, dotés de capteurs, offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée. Crédit Photo : Joachim Bouyjou ​ Co-produit avec la Mairie de Marseille du 4ème et 5ème arrondissement Distribution : Gurvan Loudoux et Amadou Diao (artistes musiciens) Laurent Dupont – Cie Acta (mise en scène) David Arnassalom (régie son) Julia Gourlay : scénographie et décor

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

HangArt 106 bis boulevard Françoise Duparc, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T10:15:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T11:15:00