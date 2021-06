Festival Babel Minots: TILT PAR CHAPI CHAPO Nomad’ Café, 28 septembre 2021-28 septembre 2021, Marseille.

Festival Babel Minots: TILT PAR CHAPI CHAPO

le mardi 28 septembre à Nomad’ Café

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ TILT ! est un concert qui redonne vie à l’une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 ! Au milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance. Ils utilisent dans leurs compositions toute une palette d’objets insolites, de jouets vintages et amplifiés, entre guitares toy et mini-synthétiseurs. Il en résulte une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music ! Distribution : Patrice Elegoët : musicien Bertrand Pennetier : musicien Pascal Moreau : musicien Marie Bout : mise en scène Fabrice Tison : régie son Nicolas Marc : création lumière [https://vimeo.com/411370263](https://vimeo.com/411370263)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T11:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T15:00:00