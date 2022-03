Festival Babel Minots: SUR L’OCÉAN Nomad’ Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le lundi 28 mars à Nomad' Café

Plongée électro dans un ciné-concert aux mystères des profondeurs marines Que se passe-t-il à la surface de l’océan ? Poissons curieux, baleine bleue, petit bateau de papier ou pêcheur d’étoiles en explorent les mystères dans un programme tout en douceur et enchantement. Au programme Le Petit Bateau en papier rouge d’Aleksandra Zareba Le Nuage et la baleine d’Alena Tomilova Drôle de poisson de Krishna Nair Pêcheurs d’étoiles de Han Zhang Distribution : Matthieu Souchet (Turfu, Xaman) aux percussions et Eli Frot (Tiwayo, Xaman) aux synthétiseurs

Gratuit

Nomad' Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille

2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T11:00:00;2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T15:00:00

