Festival Babel Minots: SILMUKKA

le samedi 25 septembre à Nomad’ Café

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Ciné-concert Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, entièrement revisités par sa musique, mélange de sons électroniques, d’échantillonnages de guitare et de claviers. Fidèle à son univers musical, Les Gordon imagine des mélodies légères, entêtantes et subtilement rythmées où se confondent influences classiques, sonorités japonisantes révélant sa grande maîtrise du sampling. L’ensemble forme une bande sonore élégante propice à l’évasion qui accompagne les films avec finesse. Ceux-ci nous racontent tout à tour le passage de l’hiver à l’été, la rencontre entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, l’aventure d’une jeune fille courant un marathon un peu spécial dans un décor froid et montagneux, le quotidien comique de personnes vivant dans une tempête permanente ou encore l’importante mission d’un personnage de réveiller le soleil chaque matin. Distribution : Les Gordon : Musique Alexandre Pollet : Régie son Cyrille Baron : Regard extérieur [https://youtu.be/aydMXRBhxOk](https://youtu.be/aydMXRBhxOk)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T16:00:00