Salle Colomb, le mercredi 29 septembre à 14:00

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Avec ce spectacle, le groupe Gimick nous débride tous les muscles, y compris les zygomatiques. Au fil de leur concert, ces excellents musiciens nous entraînent, avec un certain second degré, à la réflexion sur les questions de société, du vivre ensemble, mais toujours avec décalage burlesque et des musiques aux références noires américaines qui émoustillent. Laissez vous envahir, en famille, par la transe de la danse et du groove. Distribution : Mathieu Le Nestour: Auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, claviers, percussions Alexandre Martin: Auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, guitares, trombone Allan Houdayer: Basse, choeurs François Gay: Batterie, choeurs Bertrand Bouessay: mise en scène Mehdi Izza: création lumière [https://youtu.be/9jxabJ_AABA](https://youtu.be/9jxabJ_AABA)

♫JEUNE PUBLIC♫

Salle Colomb avenue jean Moulin 13140 Miramas Miramas Sulauze Bouches-du-Rhône



