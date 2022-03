Festival Babel Minots: MUNDO PATAQUES – Alain Schneider Nomad’ Café, 26 mars 2022, Marseille.

Festival Babel Minots: MUNDO PATAQUES – Alain Schneider

le samedi 26 mars à Nomad’ Café

MUNDO PATAQUES – Alain Schneider Nomad’Café – 11h / 14h30 Gratuit – Tout Public / Pro – Dès 3 ans Comment va le monde aujourd’hui ? C’est la question que pose Alain Schneider dans son nouveau spectacle « Mundo Pataquès ». Il raconte le joyeux patafouillis du monde qui tourne carré et pas rond. On y découvrira entre autres : un prestidigitateur agité expert en disparitions exclusivement (Ah Ah Abracadabra), un Narcisse d’aujourd’hui qui se mire dans son smartphone (Moi moi moi), les bienfaits de l’extériorisation de ses émotions (Docteur Bonne humeur), l’importance d’avoir dans notre société des personnalités inspirantes, bouillonnantes d’idées anticonformistes (Il nous faut des zinzinventeurs), un joli portrait tout en douceur au parfum de Nouvelle-Orléans pour faire découvrir cette femme belle et rebelle, chanteuse, danseuse, militante et modèle de générosité et d’audace (Joséphine Baker), une nouvelle leçon d’anatomie où l’on prend conscience que le petit centre de chacun est Féminin, si si (Regarde ton nombril) ou encore l’interpellation d’un philosophe de l’antiquité qui serait bien surpris de découvrir aujourd’hui la réalité de son allégorie (Papi Platon). Distribution : Marinette Maignan : mise en scène Alain Schneider : guitare et chant Cyril Dompnier : batterie, percussions et chœurs Johanne Mathaly : violoncelle, basse, clavier et chœurs James Angot : régie lumières Philippe Cailleaux : régie son [https://youtu.be/VS8y5Ebw2ig](https://youtu.be/VS8y5Ebw2ig)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T15:30:00