Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Ahamada Smis, slamme et conte le parcours de Mtoulou, un jeune guerrier pacifique parti de la cinquième île des Comores, engloutie dans les abysses, à la recherche d’un mystérieux trésor. Seul musicien sur scène, le multi-instrumentiste présente un panel d’instruments traditionnels de son archipel natal, qui sont les clefs qui ouvriront les portes menant à la quête de Mtoulou. Le voyage musical de Mtoulou se construit au fur et à mesure comme un puzzle. Les musiques inspirées des mélodies de jeux d’enfants et des comptines comoriennes, accompagnent le récit des étapes du parcours de notre héros, composent ensemble son voyage musical à la recherche de ce mystérieux trésor. Distribution : Auteur/compositeur/Mise en scène : Ahamada Smis Vidéo d’Animation : Christophe Mentz Scénographie : Claudine Bertomeu Graphisme : Mothi Limbu [https://youtu.be/x7Nb1tUDtkg](https://youtu.be/x7Nb1tUDtkg)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T12:00:00