Festival Babel Minots: L’ÉTAT DES CHOSES ET AUTRES HISTOIRES CIE ANAK ANAK

le mardi 29 mars à Nomad’ Café

Poésie d’objets et rythmes du quotidien, le spectacle décalé qui fait du bruit Plus que jamais convaincus de leurs incertitudes, ils nous en font la démonstration rigoureuse. Pelotonnés à leur table – à la fois plan de travail et tableau de bord – ils déploient leur univers et dans la promiscuité, leurs pinceaux parfois s’emmêlent : le percussionniste se met à chanter et la chanteuse à percuter ou tintinnabuler alors que les heures défilent comme les nuages un jour de grand vent et que l’onirisme les gagne. Pour ce nouveau spectacle, les deux comparses d’Anak-anak s’allègent et changent de teintes ; ils ont troqué leurs costumes verdoyants pour une tenue plus… tenue ! Ils ont démonté leur large cuisine d’objets et rassemblé quelques menus ustensiles autour d’une simple table, enfin… pas si simple ! Déterminés et nonchalants à la fois, ils poursuivent leur entreprise absurde sans perdre la boussole, en se prenant parfois les pieds dans le tapis mais sans jamais se prendre au sérieux. ​ Distribution Jeanne Barbieri et Xavier Fassion : chant, jeu et manipulations d’objets Conception, écriture et composition : Xavier Fassion Arrangements : Anak-anak Mise en scène : Chiara Villa Sonorisation & régies : Lior Blindermann Construction et costumes : Marie Storup Lumière : Manon Meyer

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



