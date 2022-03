Festival Babel Minots: LES DEUX OISEAUX – Madame Glou Friche belle de mai, 23 mars 2022, Marseille.

le mercredi 23 mars à Friche belle de mai

LES DEUX OISEAUX – Madame Glou Grand Plateau – Friche Belle de Mai – 9h30 / 10H30 Gratuit – Tout Public / Pro – Dès 18 mois L’échappée belle, sonore et visuelle, l’envolée féérique du théâtre onirique Les enfants comptent parmi les plus vulnérables face à l’effervescence ambiante. En réponse à ce constat, ce spectacle pluridisciplinaire est comme un caravansérail, dans lequel ils viennent se ressourcer et faire une expérience d’émerveillement salvateur : une bulle hors du temps, en musique et en images. Une oeuvre mixte alliant musique électro-acoustique et musique live, instrumentarium du monde, composition, scénographie et oeuvres plastiques originales. La présence du duduk, au son profondément émouvant, fait un pont avec l’Anatolie, et de fait, avec le génial Sergeï Paradjanov. Sa posture artistique et philosophique est l’inspiration principale de ce tissage de tableaux visuels et sonores. Distribution : Idée originale, composition et interprétation : Eglantine Rivière & Sevan Arevian Collaboration musicale : Maxime Dupuis Arts plastiques : Loïse Bulot Scénographie : Thierry Pierras Création vidéo et lumière : Enlight (Caillou Michael Varlet) CO-PRODUCTION : Madame Glou – Traffix Music PARTENAIRES : Direction régionale des affaires culturelles – SACEM – Théâtre Massalia, scène conventionnée pour la création jeune public et tout public, Marseille – CNV – Département 13 – Ville de Marseille – Le gueulard plus, Nilvanges – Forum de Berre – Conservatoire Pablo Picasso, Martigues

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T10:15:00;2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T11:15:00