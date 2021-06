Festival Babel Minots: Leona Nomad’ Café, 29 septembre 2021-29 septembre 2021, Marseille.

Festival Babel Minots: Leona

le mercredi 29 septembre à Nomad’ Café

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Leona est le parcours initiatique d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions. Dans son clan, les hommes sont des chasseurs, d’excellents cavaliers et connaissent le monde sauvage, tandis que les femmes cultivent jardin, musique et poésie. Elle grandit, nourrie de ses transmissions apparemment antagonistes, et refusant de suivre uniquement le chemin tout tracé des femmes, qui lui est réservé. Elle se créera son propre chemin pour s’inventer sa place et ouvrir une nouvelle voie dans la tradition de son clan… Distribution : Auteur-compositeur : Laurent Cavalié Mise en scène : Anne Spielmann Interprètes : Karine Berny, Myriam Boisserie, Marie Coumes, Laetitia Dutech Production Sirventés avec l’aide de la région Occitanie, du département de l’Aude, de La Companhiá Lo Bramàs. ​ Inspiré de Diotime et les lions d’Henry Bauchau. [https://youtu.be/u5OZbqtLz3k](https://youtu.be/u5OZbqtLz3k)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T10:30:00 2021-09-29T11:30:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T15:30:00