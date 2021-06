Festival Babel Minots: LA RELÈVE Nomad’ Café, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Marseille.

Festival Babel Minots: LA RELÈVE

le samedi 2 octobre à Nomad’ Café

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Quelque part en France, trois jeunes font leur rentrée en 6ème et se découvrent une passion commune : la musique. Ils ont alors une idée folle, créer leur propre groupe de hip-hop ! A travers leur musique, ils abordent les thèmes du quotidien : l’amitié, l’apprentissage, les réussites, ou encore l’écologie. Au cours de leurs aventures, ils vont découvrir l’histoire du hip-hop, ses origines, ses disciplines et ses valeurs originelles…peace, love, unity and having fun ! Distribution : Onhee, Kelly Carpaye, Kiu MC Mise en scène : D de KAbal Lights : BIge [https://youtu.be/4XRhZTqWgKw](https://youtu.be/4XRhZTqWgKw)

Gratuit sur réservation

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-02T11:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T15:30:00