Festival Babel Minots: LA PRINCESSE QUI RÊVAIT D’ÊTRE UNE PETITE FILLE Friche belle de mai, 25 mars 2022, Marseille.

Festival Babel Minots: LA PRINCESSE QUI RÊVAIT D’ÊTRE UNE PETITE FILLE

le vendredi 25 mars à Friche belle de mai

La fable électro-pop d’une princesse éco-responsable Élise Reslinger, au chant et à la narration, et Simon Louveau, à la guitare, vont vous raconter l’histoire de Lola-Loup la princesse rebelle. Pour son septième anniversaire, Lola-Loup demande à être une petite fille comme les autres. Mais son père le roi n’a pas envie d’une petite fille comme les autres, il veut sa princesse, même si être princesse consiste à faire le maximum de caprices. Aidée de trois nouvelles copines ingénieuses, Lola-Loup va s’évader du château et très vite comprendre que chacun de ses caprices met en danger la planète. Une histoire poétique, moderne et écologique. Un personnage d’héroïne au grand coeur, intrépide et volontaire. Des chansons actuelles, qui entraînent, en dansant, les enfants dans un concert lectro-pop. On ne va pas s’ennuyer avec cette princesse qui prouve que l’onpeut être à la fois original et responsable ! Distribution : Elise Reslinger: chant, conte Simon Louveau: musicien Benjamin Olivier : création et régie lumière Laurent Meunier: mise en scène, scénographie Jérôme Attal: auteur [https://youtu.be/hSce6lR0n6I](https://youtu.be/hSce6lR0n6I)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T11:00:00;2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T15:30:00