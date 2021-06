Festival Babel Minots: « LA CONTREBASSE DE MA GRAND-MÈRE » PAR LA CIE ALATOUL Salle Colomb, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Miramas.

Festival Babel Minots: « LA CONTREBASSE DE MA GRAND-MÈRE » PAR LA CIE ALATOUL

Salle Colomb, le samedi 2 octobre à 15:00

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 __________________________________________________________ Une épopée swing jazz au coeur de la seconde guerre mondiale ! Deux frères nous racontent l’histoire incroyable de leur grand-mère musicienne. « Mamie, tu veux bien nous raconter ton histoire s’il te plait ? », les frères se souviennent… Quand elle était enfant, cette grand-mère contrebassiste a connu la guerre. La contrebasse, instrument fétiche de la petite fille qu’était la mamie, va permettre à notre héroïne de se sortir de situations rocambolesques, de changer le monde et surtout d’être un soutien inconditionnel dans une époque sombre qu’est la seconde guerre mondiale. Distribution : Auteur, compositeur, interprète : Jérôme Bernaudon Arrangeur, interprète : Simon Prouvèze Metteur en scène : Benjamin Georjon Création lumière : Karim Bouchakour Illustration : Frédéric Michel [https://youtu.be/wnyjIk2J6No](https://youtu.be/wnyjIk2J6No)

Gratuit sur réservation

♫JEUNE PUBLIC♫

Salle Colomb avenue jean Moulin 13140 Miramas Miramas Sulauze Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T16:00:00