Festival Babel Minots: « LA BÊTE » BADABOUM THÉÂTRE, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Marseille.

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Quelque part dans les forêts du centre de la France, au milieu du XVIIIe siècle, une suite d’attaques mortelles accable les paysans : c’est la panique en Gévaudan, la trouillasse sur la montagne ! Cette bête qui échappe aux armées du Roi, qui est-elle ? Un monstre fantastique, un chien dressé, un complot des uns et des autres ? Pour tenter d’y voir plus clair, deux colporteurs d’aujourd’hui, armés de leurs instruments à cordes, de leur bagou et d’une série de peintures édifiantes, livrent leur version des faits. On s’y perd, on s’y retrouve, on frissonne et on rit. Dans leurs bagages, ils charrient aussi des musiques répétées, déformées, réinterprétées, aux côtés des mots, des émotions et du verbe qui fut au commencement. Entre leurs mains, elles reprennent vie au fil d’un récit universel et haut en couleur : celui des pays qui existent et de ceux qui n’existent pas.. Distribution : Simon Guy – Violon, voix, mandoline Romain « Wilton » Maurel – Violon, voix Peintures : Gérard Lattier Regards dramaturgiques : Jean-Luc Guitton et Robin Vargoz Fabrication du castelet : Menthé Kasmi [https://youtu.be/z2ySqslHVEo](https://youtu.be/z2ySqslHVEo)

Gratuit sur réservation

♫JEUNE PUBLIC♫

BADABOUM THÉÂTRE 16, Quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T15:30:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T15:30:00