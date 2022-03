Festival Babel Minots: INDIGO JANE – Cie de l’Énelle Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival Babel Minots: INDIGO JANE – Cie de l’Énelle Friche belle de mai, 24 mars 2022, Marseille. Festival Babel Minots: INDIGO JANE – Cie de l’Énelle

Friche belle de mai, le jeudi 24 mars à 10:00

Grand Plateau – Friche Belle de Mai – 10h / 14h Gratuit – Scolaire / Pro – Dès 7 ans Indigo Jane est un spectacle musical qui s’articule autour d’une biographie collective imaginaire inspirée des grandes figures féminines des siècles passés telles que Emily Dickinson, Mel bonis, George Sand, Camille Claudel, Katherine Mansfield, Virginia Wolf, Nadia et Lili Boulanger, ou encore et plus récemment Billie Holiday, Carla Bley, Patty Smith… « Nous avons imaginé l’enfance de l’une de ces figures de proue, une enfant particulière à la sensibilité exacerbée qui incarnerait la quintessence de toutes ces femmes qui ont dû pousser comme la mauvaise herbe entre les dalles de l’ordre établi, et qui pour exprimer leur art, se sont émancipées du jugement d’une société conservatrice qui ne leur accordait qu’une place de second plan. » Distribution : Composition musicale : Perrine Mansuy Écriture, interprétation, dessins : Lamine Diagne Compositions Electro Sound Design : Eric Massua Direction artistique : Lamine Diagne Diffusion / Production: Isabelle Garonne [https://youtu.be/LDWL79BafnY](https://youtu.be/LDWL79BafnY)

Gratuit

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T11:00:00

