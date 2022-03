Festival Babel Minots: ERNEST ET CÉLESTINE La Baleine, 27 mars 2022, Marseille.

La Baleine, le dimanche 27 mars à 16:30

La complicité insolite d’un ours musicien et d’une souris orpheline Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi… Distribution : Réalisateurs Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier Producteurs Didier Brunner, Philippe Kauffmann, Vincent Tavier, Stéphan Roelants et Henri Magalon Scénario et dialogues Daniel Pennac D’après les albums de Gabrielle Vincent Ernest et Célestine publiés par les EDITIONS CASTERMAN Directeur de production Thibaut Ruby Adaptation Graphique des Personnages Seï Riondet Casting et direction artistique des voix Jean-Marc Pannetier Avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner Musique Vincent Courtois Paroles Thomas Fersen Direction artistique Zaza et Zyk Directeur d’animation Patrick Imbert Chef Monteuse Fabienne Alvarez-Giro [https://youtu.be/2rI2vLs7fYg](https://youtu.be/2rI2vLs7fYg)

De 4,5 à 9,5€

♫JEUNE PUBLIC♫

La Baleine 59 cours Julien 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



