le samedi 26 mars à Le Poisson Lune

ATELIER PLUME D’ÉVEILLE – Madame Glou Librairie Le Poisson Lune – 9h30 / 10h15 / 11h / 11h45 Gratuit – Tout Public / Pro – Dès 2 ans Les séances d’éveil culturel ouvertes sur les arts visuels et les musiques du monde Ce moment de sieste acoustique ou de détente musicale est un partage entre les petits (voire les tout-petits) et leurs parents. Des « duo » parent-enfant ou des familles, s’installeront dans un espace de détente. Tapis, coussins au sol… Venez avec vos coussins nuages , doudous, couvertures ! Comme nous travaillons la relation musique-couleurs de l’arc en ciel , vous pouvez aussi venir habillés dans votre couleur préférée ! Les chaussures seront laissées à l’entrée, pour plus de confort. Les smartphones aussi seront délaissés pendant ce moment de détente et de partage. Bien entendu, du temps informel après chaque session de musique est prévu, pour que chacun atterrisse tranquillement. Quant au contenu, il sera principalement musical, avec un peu d’interaction improvisée sur le moment, en fonction de ce qui advient dans le groupe.

Le Poisson Lune 117 Bd Baille, 13005 Marseille

2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T10:00:00;2022-03-26T10:15:00 2022-03-26T10:45:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T11:30:00;2022-03-26T11:45:00 2022-03-26T12:15:00

