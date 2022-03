Festival Babel Minots 2022: LE VENT DANS LES ROSEAUX – Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori Le GYPTIS Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival Babel Minots 2022: LE VENT DANS LES ROSEAUX – Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori Le GYPTIS, 27 mars 2022, Marseille. Festival Babel Minots 2022: LE VENT DANS LES ROSEAUX – Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori

Le GYPTIS, le dimanche 27 mars à 11:00

LE VENT DANS LES ROSEAUX – Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori Le Gyptis – 11H 2,5€ à 6€ – Tout Public / Pro – Dès 6 ans Une histoire d’amitié qui fait résonner la musique dans un souffle de liberté Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans les roseaux (62 minutes) dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales, des héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes… Dès 10h – Avant la projection : Atelier “Percussions corporelles” mené par Nicolas Cante Distribution : Réalisation : Nicolas Liguori & Arnaud Demuynck Scénario : Arnaud Demuynck Image : Nicolas Liguori Animation : Elie Chapuis, Marina Rosset, Jonathan Laskar, Joana Locher, Jadwiga Kowalska, Nicolas Liguori, Rémi Vandenitte, Jérémie Mazurek, Paul Jadoul, Constantin Beine, Benoît Gréant, Vincent Bierrewaerts, Catherine Lardé Décors : Christel Guibert, Zoia Trofimova Voix : Django Schrevens Da Silva, Lily Demuynck Deydier, Christian Léonard, Claudio Dos Santos, Laure Josnin, Alain Duclos, Laurence Deydier, Igor Van Dessel, Alexandre Gruau, Solàn Burnay, Turi Finocchiaro Musique : Karim Baggili / Bruitage : Céline Bernard / Mixage : Jonathan Vanneste Montage image : Nicolas Liguori, Corine Bachy Création sonore, montage son : Christian Cartier En coproduction avec Shelter Prod, RTS, RTBF, OUFtivi, VRT LE GYPTIS 136 rue Loubon 13003 Marseille Pré-achat au 04 95 04 96 25 Pour s’inscrire à l’atelier avant la séance, par mail : [[fcauderlier@lafriche.org](mailto:fcauderlier@lafriche.org)](mailto:fcauderlier@lafriche.org)

De 2,8 à 6€

♫JEUNE PUBLIC♫ Le GYPTIS 136 rue Loubon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le GYPTIS Adresse 136 rue Loubon, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Le GYPTIS Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le GYPTIS Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Festival Babel Minots 2022: LE VENT DANS LES ROSEAUX – Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori Le GYPTIS 2022-03-27 was last modified: by Festival Babel Minots 2022: LE VENT DANS LES ROSEAUX – Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori Le GYPTIS Le GYPTIS 27 mars 2022 Le GYPTIS Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône