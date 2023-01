Festival : Avec ou sans fils “Everest” à Saint-Agil Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Catégories d’Évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher Festival : Avec ou sans fils “Everest” à Saint-Agil. Un père et son enfant se trouvent dans la forêt. Très vite, le père se fait mordre par un serpent et l’enfant devra sortir seul de la forêt et demander de l’aide. Mais l’enfant se perd. Après maintes péripéties, il retrouvera son père réduit à la dimension d’une cerise ! Cet attachant spectacle de marionnettes qui met en scène une famille à l’existence pas très rose offre, sur le mode onirique et poétique, une belle parabole sur ce que signifie « grandir » et s’accomplir, qu’on soit petit ou grand. Tout public, dès 10 ans. Durée : 1h05. Cette année, il vous est proposé de déguster des œuvres venues du monde entier, du Canada, du Chili, de Belgique, de Slovénie et bien sûr de France. Un spectacle de marionnettes c’est

comme un bon plat ; il se savoure aussi bien par son goût et ses odeurs que par l'émotion de ses personnages.

