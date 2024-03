Festival « Avec le temps »: Thérèse Makeda Marseille, vendredi 15 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Thérèse ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 21h30 Makeda Prévente : 8€ / Sur place : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:30:00+01:00

Electron pailleté, carrefour social assumé. Musicienne, D.A / styliste, modèle et conférencière engagée, Thérèse tatoue dans le réel son conte des mille et une vies. A l’image de son atypique parcours, son projet artistique est libre, engagé, métissé, populaire et exigeant. Thérèse nous présentera son spectacle enrichi d’ingrédients cueillis au gré de rencontres et de nouvelles expériences et qui accompagnera son premier album prévu en ce début d’année. Thérèse vous donne rendez-vous le 22 mars au Makeda pour découvrir ce nouveau show !

https://www.youtube.com/watch?v=CG0OCR-AzUw

Cette soirée prend place dans le cadre de la soirée 13 CARATS : la résidente du Makeda , productrice, DJ & co-fondatrice du label phocéen Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda à base de bass music & UK sound.

Ce soir là sur scène, retrouvez Thérèse ainsi que Goldie B et Violet Indigo

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemakeda.com/evenements/therese/ »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9ru00e8se [Music, fashion, activism] », « cache_age »: 86400, « description »: « Thu00e9ru00e8se « No Right Time » NOUVEAU single disponible ici ud83dudc49ud83cudffd https://xray.lnk.to/ThereseNoRightTimenThu00e9ru00e8se « Toujours Trop » single disponible ici ud83dudc49ud83cudffd https://xray.lnk.to/ThereseToujoursTropnBilletterie tournu00e9e printemps 2024 ud83dudc49ud83cudffd http://tinyurl.com/2p5wtcpsnnud83dudece Abonne toi u00e0 la chaine pour + d’infos ud83dudc49ud83cudffd https://bit.ly/ThereseYouTubeChannelnnDans la continuitu00e9 de u00ab No Rules u00bb, Thu00e9ru00e8se et la ru00e9alisatrice Choblan (qui avait ru00e9alisu00e9 u00ab Chinoise ? u00bb et filmu00e9 u00ab No Rules u00bb) abusent de couleurs et de textures pour traduire l’ambiance enflammu00e9e d’une soiru00e9e pas comme les autres. Un scu00e9nario loufoque pour inviter u00e0 du00e9formater les regards portu00e9s sur le corps des femmes (et personnes se considu00e9rant comme telles) de plus de trente ans, dans une sociu00e9tu00e9 u00e2giste.nnClin du2019u0153il au film u00ab They Live u00bb de John Carpenter, le clip de ce banger club met en exergue les rythmes et les u00e9tapes menant u00e0 de lu2019acceptation de son corps (rejet, du00e9ni, appropriation, cu00e9lu00e9bration), et toute lu2019importance de la sororitu00e9 dans ce processus. De 24 u00e0 64 ans, les femmes mises en scu00e8ne sont badass, impertinentes, belles, puissantes et surtout elles-mu00eames.nnEn u00e9cho u00e0 sa transplantation il y a tout juste un an, Thu00e9ru00e8se, souhaite rappeler ici combien vieillir est un privilu00e8ge. Combien chaque cheveu blanc, chaque ride ou bourrelet supplu00e9mentaire est une chance de mieux se comprendre et de mieux comprendre le monde.nnu00ab Toujours Trop u00bb est une ode u00e0 la libertu00e9 de vieillir dans la joie.nnFollow Thu00e9ru00e8se partout ud83dudc49ud83cudffd https://linktr.ee/tcommetheresennRu00e9alisu00e9 et filmu00e9 par ChoblannProd : AAA ProdsnDir de Prod, Mc Gyver : Antoine SzlafmycnMonteur, VFX : Carlos Gomez BarkernStylisme : Thu00e9ru00e8se nAss Stylisme : Martin RoynMaquillage : Marie Dune LuzynnStarring :nThu00e9ru00e8se nAgnu00e8s Tassel nViolette TannenbaumnCaroline Le RouxnFelicia Dotsu00e9nKelyboynRomane BerenblitnnMusique : Thu00e9ru00e8se, Adam Carpels, Martin Berlugue (Zayka)nRec : Lu00e9a TourbiernMix : Robin Florent nMastering : Benjamin Joubert (Biduloscope)nnLabel : La Couveuse nLabel licence & u00e9ditions : X-Ray Productionnu00c9ditions : Chancy Publishing nnRemerciements spu00e9ciaux :nPu00e2tisserie Saison, 1vasion, Delaforge, Thurial Bourges, Diego Guillen, Dr Martens, inails, Kiliwatch, Laruicci, Loe, Saga Jewelry et les agences Autrement et F141 nnParoles/lyrics : nTu2019as bavu00e9 sur mon corps nMaintenant tu craches dessusnY a surement un problu00e8menTu crois que tu mu2019aimes plusnnJu2019ai cherchu00e9 tous les soirsnCe qui tu2019avait du00e9plunJu2019ai chialu00e9 sur mon sortnParce que ju2019tu2019avais du00e9u00e7unnTu2019as bavu00e9 sur mon corps nMaintenant tu craches dessusnTu2019as longtemps ru00e9sumu00e9nMa valeur u00e0 mon culnnTu du00e9plores en scred manFu00e9minitu00e9 du00e9chuenMais qui tu2019supporte encorenQuand tu te baves dessus ?nnToujours tropnJamais asseznAssez du2019u00eatre trop peunDonc pas assez nnToujours tropnTu tu2019es lassu00e9enJu2019mu2019aimais trop peunDonc pas asseznnToujours tropnJamais asseznAssez du2019u00eatre trop peunDonc pas assez nnJamais tropnJu2019u00e9tais asseznJu2019mu2019aimais asseznJu2019me suis cassu00e9ennJu2019avais honte de mes nu00e9nu00e9snJu2019avais honte de mes bourreletsnXS u00e0 XL de toute fau00e7onnTu regardais u00e0 cu00f4tu00e9nnJu2019avais honte de mes pensu00e9esnJu2019avais honte de mu2019du00e9testernParau00eet quu2019un corps qui porte la vienSerait un corps imparfaitnnA oilpu00e9 ou en VersacenJu2019suis perfect de la tu00eate aux piedsnMiroir dit quu2019ju2019suis la plus belle comme nToutes mes su0153urs du2019avant ou du2019apru00e8snnJu2019avais tout tu2019as pas profitu00e9nCombien de cu0153urs tu vas briser ?nCombien de corps tu vas user npour combler ta mu00e9diocritu00e9 ?nnFollow Thu00e9ru00e8se : nu261b Instagram : / tcommetherese nu261b Facebook : / tcommetherese nu261b TikTok : / tcommetherese nu261b YouTube : https://bit.ly/ThereseYouTubeChannelnn#Thu00e9ru00e8se #ToujoursTrop », « type »: « video », « title »: « Thu00e9ru00e8se – Toujours Trop (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CG0OCR-AzUw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CG0OCR-AzUw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIu0n7M4CtS7u5mF-cEcCmQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CG0OCR-AzUw »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]