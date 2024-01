Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec STLR + Drastiques Mesures Médiathèque Salim-Hatubou Marseille, samedi 9 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec STLR + Drastiques Mesures ♫♫♫ Samedi 9 mars, 18h30 Médiathèque Salim-Hatubou Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-09T18:30:00+01:00 – 2024-03-09T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T18:30:00+01:00 – 2024-03-09T19:30:00+01:00

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

VENDREDI 9 MARS 2024

Médiathèque Salim-Hatubou | 18h30

1 Rue des Frégates, 13015 Marseille

STLR + Drastiques Mesures (Marseille / rap)

Repéré en 2022 grâce à Nouvelle école, STLR est de ces rappeurs qui ont profité du show de Netflix pour affirmer un style. Celui d’un rappeur déterminé à passer à l’échelon supérieur. Avec, en fil rouge, cette volonté d’offrir au monde une certaine idée du rap, à la fois mélodique et inédite, résumée en une formule clinquante « J’pactise avec le diable, c’est réel/Respecte les kheys, pas les règles ».

Écouter https://youtu.be/eY4dux0HHqY?si=xH3P7lUUD2MjVLIe

