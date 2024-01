Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Sasha Vaughan Bibliothèque du Panier Marseille, mercredi 20 mars 2024.

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

Sasha Vaughan (Marseille / chanson rock)

Sasha Vaughan, chanteuse du groupe Avenoir, se distingue dans son nouveau projet solo. Portée par l’énergie du rock et une approche DIY, elle se démarque en partageant des récits intimes et authentiques. Sasha fusionne des chansons accompagnées de guitare, d’un synthé ou de backing tracks créant des atmosphères envoûtantes. Son partage sincère de soi sur scène lui confère une présence magnétique, faisant d’elle une figure incontournable de la scène rock marseillaise.

